عازف القانون مدني عبادي يستذكر قصة وفاء طلال مداح مع رجل نَذَرَ أن يُحضِر الفنان الراحل لحفل زواج ابنه ملتيميديا الأربعاء 01 فبراير 2023 19:40 المحاور: محمد المرحبي almarhapi@ مونتاج: غلا الجهني ghalaaaj@ 100 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A المحاور: محمد المرحبي almarhapi@ مونتاج: غلا الجهني ghalaaaj@ المحاور: محمد المرحبي almarhapi@ مونتاج: غلا الجهني ghalaaaj@< Previous PageNext Page > هيئة الترفيه تركي آل الشيخ فيديو عكاظ حوار محمد المرحبي طلال مداح صوت الأرض ليلة صوت الأرض تكريم طلال مداح الهيئة العامة للترفيه مدني عبادي مونتاج غلا الجهني