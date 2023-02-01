المايسترو أمير عبدالمجيد: هذه قصة الظرف الفارغ الذي بعثه لي طلال مداح إلى مصر ملتيميديا الأربعاء 01 فبراير 2023 19:40 المحاور: محمد المرحبي almarhapi@ مونتاج: رنيم بن عسكر ran_1999@ 70 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A المحاور: محمد المرحبي almarhapi@ مونتاج: رنيم بن عسكر ran_1999@ المحاور: محمد المرحبي almarhapi@ مونتاج: رنيم بن عسكر ran_1999@< Previous PageNext Page > هيئة الترفيه تركي آل الشيخ فيديو عكاظ حوار محمد المرحبي مونتاج رنيم بن عسكر طلال مداح صوت الأرض ليلة صوت الأرض تكريم طلال مداح الهيئة العامة للترفيه المايسترو أمير عبدالمجيد