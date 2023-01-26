في انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.. «عكاظ» تتجول داخل الجناح السعودي، وترصد إقبال رواد المعرض عليه ملتيميديا الخميس 26 يناير 2023 15:07 تصوير: طارق طلبه ttulba86@ متابعة: محمد حفني 160 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A تصوير: طارق طلبه ttulba86@ متابعة: محمد حفني تصوير: طارق طلبه ttulba86@ متابعة: محمد حفني < Previous PageNext Page > معرض القاهرة الدولي للكتاب عكاظ في معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب الجناح السعودي في معرض القاهرة الدولي للكتاب فيديو عكاظ تصوير طارق طلبه متابعة محمد حفني