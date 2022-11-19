كشف الأمير تركي العبدالله الفيصل ابن الشاعر الأمير الراحل عبدالله الفيصل قصة أجل الأعمال التي قدمتها الست أم كلثوم عام 1972 من أشعار عبدالله الفيصل وقال لـ«عكاظ»: «القصة جاءت عندما حضرت الراحلة أم كلثوم إلى جدة لأداء العمرة، وكذلك للاعتذار للفنان فوزي محسون - رحمه الله - بسبب ما فعله بليغ حمدي الذي أخذ من ألحان الراحل في أغنية فوزي محسون «عشقته» وركبها في أغنية «الحب كله». وبعدها حضرت إلى منزل والدي لتناول وجبة الغداء».

وأضاف: «بينما هي تتناول الغداء قالت: يا سمو الأمير ما عندك قصيدة أغنيها، فقام والدي وقدم لها 5 قصائد، وأخذتها وغادرت إلى مصر، وعند وصولها إلى بلدها قرأت القصائد وأخذت من كل قصيدة جزءاً، وكونت أغنية من أجل عينيك».

ويواصل حديثه: «بعد أن اكتملت القصيدة قدمتها للملحن بليغ حمدي وأخبرت والدي، لكنه رفض أن يلحنها حمدي، وطلب منها إعطاء رياض السنباطي، وقالت الست إنه لا يوجد وقت واللحن أصبح جاهزا، لكن والدي أصر على قراره، وبالفعل أخذها السنباطي ولحنها في 3 أيام».

وأشار الأمير تركي العبدالله الفيصل إلى أن القصيدة ليست موجودة في دواوين الفيصل، لأنها تكونت من عدة قصائد.

وبين الفيصل أن أم كلثوم متذوقة للشعر ولها خبايا كثيرة وهي تحب الشعر، وكذلك تعزف على آلة العود، والسبب في تعلمها هو العازف محمد القصبجي، الذي كان يعزف في فرقتها، وهي كانت وفية معه، لدرجة أنه حتى بعد وفاته بقي كرسيه خالياً في الحفلات.

واختتم الفيصل قائلاً: «هذه قصة أغنية «من أجل عينيك»، وهي متكاملة من كل الجهات، وليس مثل شباب هذا اليوم الذين شعارهم: افتح فمك يرزقك الله».