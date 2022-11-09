القنصل الياباني إيزورو شيمورا في زيارة لصحيفتي «عكاظ» و«سعودي جازيت» ملتيميديا الأربعاء 09 نوفمبر 2022 19:18 تصوير: سميه العمودي somaya_mho@ مونتاج: غلا الجهني ghalaaaj@ 35 مشاهدة -A +A تصوير: سميه العمودي somaya_mho@ مونتاج: غلا الجهني ghalaaaj@ تصوير: سميه العمودي somaya_mho@ مونتاج: غلا الجهني ghalaaaj@ < Previous PageNext Page > فيديو عكاظ القنصل الياباني يزور عكاظ القنصل الياباني يزور سعودي جازيت القنصل الياباني في جدة القنصل الياباني يمتدح مهنية عكاظ القنصل الياباني في جدة إيزورو شيمورا مونتاج غلا الجهني تصوير سميه العمودي