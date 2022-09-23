أهالي حي المغيسلة في المدينة المنورة يحتفلون باليوم الوطني السعودي ملتيميديا الجمعة 23 سبتمبر 2022 12:26 تصوير: بندر الترجمي Baltarjami@ مونتاج: روابي التويجري rawabialtwijri@ 55 مشاهدة -A +A تصوير: بندر الترجمي Baltarjami@ مونتاج: روابي التويجري rawabialtwijri@ تصوير: بندر الترجمي Baltarjami@ مونتاج: روابي التويجري rawabialtwijri@ < Previous PageNext Page > فيديو عكاظ حي المغيسلة المدينة المنورة اليوم الوطني السعودي اليوم الوطني السعودي 92 عكاظ تحتفي باليوم الوطني هي لنا دار بندر الترجمي روابي التويجري