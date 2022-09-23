«عكاظ» تلتقي بزوار سكة الحجاز التاريخية في المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني ملتيميديا الجمعة 23 سبتمبر 2022 12:24 لقاء: روابي التويجري rawabialtwijri@ تصوير: سارة الشريف sara_alsharef@ 5 مشاهدة -A +A لقاء: روابي التويجري rawabialtwijri@ تصوير: سارة الشريف sara_alsharef@ لقاء: روابي التويجري rawabialtwijri@ تصوير: سارة الشريف sara_alsharef@< Previous PageNext Page > فيديو عكاظ سكة الحجاز سكة حديد الحجاز المدينة المنورة اليوم الوطني السعودي اليوم الوطني السعودي 92 عكاظ تحتفي باليوم الوطني روابي التويجري سارة الشريف هي لنا دار