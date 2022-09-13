وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة يتحدث إلى «عكاظ» عن مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وأهم المحاور التي ناقشها إضافة إلى التحول الرقمي ملتيميديا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 17:21 لقاء: أمل السعيد amal222424@ تصوير: عبدالعزيز اليوسف 0 مشاهدة -A +A لقاء: أمل السعيد amal222424@ تصوير: عبدالعزيز اليوسف لقاء: أمل السعيد amal222424@ تصوير: عبدالعزيز اليوسف< Previous PageNext Page > فيديو عكاظ لقاء أمل السعيد تصوير عبدالعزيز اليوسف مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قمة الذكاء الاصطناعي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة