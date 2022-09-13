وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة يتحدث إلى «عكاظ» عن مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وأهم المحاور التي ناقشها إضافة إلى التحول الرقمي