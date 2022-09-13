نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري المشاري يتحدث إلى «عكاظ» عن الطموح بعد مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وأهم ما أعلن في أول أيام المؤتمر ملتيميديا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 17:20 لقاء: أمل السعيد amal222424@ تصوير: عبدالعزيز اليوسف 0 مشاهدة -A +A لقاء: أمل السعيد amal222424@ تصوير: عبدالعزيز اليوسف لقاء: أمل السعيد amal222424@ تصوير: عبدالعزيز اليوسف< Previous PageNext Page > فيديو عكاظ لقاء أمل السعيد تصوير عبدالعزيز اليوسف مركز المعلومات الوطني مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قمة الذكاء الاصطناعي