نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري المشاري يتحدث إلى «عكاظ» عن الطموح بعد مؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وأهم ما أعلن في أول أيام المؤتمر