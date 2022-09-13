جدة تختنق.. والمرور غائب ملتيميديا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 16:15 تقرير: إبراهيم العلوي i_waleeed22@ تصوير: مديني عسيري madeeny1@ مونتاج: سميه العمودي somaya_mho@ 155 مشاهدة -A +A تقرير: إبراهيم العلوي i_waleeed22@ تصوير: مديني عسيري madeeny1@ مونتاج: سميه العمودي somaya_mho@ تقرير: إبراهيم العلوي i_waleeed22@ تصوير: مديني عسيري madeeny1@ مونتاج: سميه العمودي somaya_mho@لقراءة التفاصيل.. من هنا< Previous PageNext Page > فيديو عكاظ جدة تختنق ازدحام جدة مرور جدة تقرير إبراهيم علوي مونتاج سميه العمودي تصوير مديني عسيري زحمة جدة