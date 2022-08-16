ضبط مستودع داخل سكن عمالة في جدة لتخزين الأسماك والجمبري الفاسد والمجهول المصدر ملتيميديا الثلاثاء 16 أغسطس 2022 13:52 210 مشاهدة -A +A ضبط مراقبو أمانة جدة مستودعاً داخل سكن عمالة يتبع لأحد أشهر محلات بيع الأسماك يقوم بتخزين الأسماك والجمبري الفاسد والمجهول المصدر.. وتم إتلاف 300 كغم وإغلاق الموقع.. ويجري استكمال الإجراءات النظاميةإبراهيم العلوي @i_waleeed22نشمي @Nashmiqq#عكاظ< Previous PageNext Page > فيديو عكاظ تقرير إبراهيم علوي مونتاج نشمي مراقبو أمانة جدة ضبط مستودع أسماء داخل سكن عمالة ضبط مستودع جمبري داخل سكن عمالة ضبط مستودع أسماك وجمبري فاسد ومجهول المصدر