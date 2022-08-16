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ضبط مراقبو أمانة جدة مستودعاً داخل سكن عمالة يتبع لأحد أشهر محلات بيع الأسماك يقوم بتخزين الأسماك والجمبري الفاسد والمجهول المصدر.. وتم إتلاف 300 كغم وإغلاق الموقع.. ويجري استكمال الإجراءات النظامية

إبراهيم العلوي @i_waleeed22


نشمي @Nashmiqq

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