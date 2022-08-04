«عكاظ» تتجول في معرض تصاميم مدينة المستقبل «ذا لاين» في «نيوم».. ثورة الحياة الحضرية الجديدة ملتيميديا الخميس 04 أغسطس 2022 17:41 تقرير: بلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير ومونتاج: عمر حسن omar_00005@ 10 مشاهدة -A +A تقرير: بلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير ومونتاج: عمر حسن omar_00005@ تقرير: بلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير ومونتاج: عمر حسن omar_00005@< Previous PageNext Page > فيديو عكاظ معرض تصاميم نيوم في جدة معرض تصاميم ذا لاين في جدة مدينة المستقبل ذا لاين مدينة المستقبل ذا لاين في نيوم مونتاج عمر حسن تقرير بلال أعظم