«عكاظ» من داخل مركز الضبط الأمني بالشميسي ترصد توافد ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة وسط منظومة أمنية وتكامل الخدمات ملتيميديا الخميس 07 يوليو 2022 00:35 تقرير: إبراهيم العلوي @i_waleeed22، تصوير: مديني عسيري @madeeny1، مونتاج: نشمي @nashmiqq 30 مشاهدة -A +A تقرير: إبراهيم العلوي @i_waleeed22، تصوير: مديني عسيري @madeeny1، مونتاج: نشمي @nashmiqq < Previous PageNext Page > «عكاظ» من داخل مركز الضبط الأمني بالشميسي ترصد توافد ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة وسط منظومة أمنية وتكامل الخدمات الشميسي الحج الحجاج