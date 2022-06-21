الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. على العهد والوفاء نجدد البيعة والولاء ملتيميديا الثلاثاء 21 يونيو 2022 19:24 نص: خالد الجارالله kjarallah@ مونتاج وتعليق صوتي: نشمي nashmiqq@ 5 مشاهدة -A +A نص: خالد الجارالله kjarallah@ مونتاج وتعليق صوتي: نشمي nashmiqq@ نص: خالد الجارالله kjarallah@ مونتاج وتعليق صوتي: نشمي nashmiqq@ < Previous PageNext Page > الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد الذكرى الخامسة لبيعة الأمير محمد بن سلمان الذكرى الخامسة لبيعة محمد بن سلمان نجدد البيعة والولاء فيديو عكاظ نص خالد الجارالله مونتاج وتعليق صوتي نشمي