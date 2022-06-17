مبادرة «طريق مكة».. سرعة في الإنجاز ودقة بالعمل من مطار سوكارنو هاتا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ملتيميديا الجمعة 17 يونيو 2022 11:09 خالد صائم الدهر (جاكرتا) khalid_aldahar@ مونتاج: نشمي nashmiqq@ 55 مشاهدة -A +A خالد صائم الدهر (جاكرتا) khalid_aldahar@ مونتاج: نشمي nashmiqq@ خالد صائم الدهر (جاكرتا) khalid_aldahar@ مونتاج: نشمي nashmiqq@< Previous PageNext Page > عكاظ فيديو عكاظ مبادرة طريق مكة مبادرة طريق مكة سرعة في الإنجاز مطار سوكارنو هاتا مطار سوكارنو هاتا في جاكرتا تصوير خالد صائم الدهر مونتاج نشمي