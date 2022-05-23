أمانة جدة تضبط موقعا عشوائيا بحي الرويس تم تخصيصه للتخزين والتجهيز لأحد الكافيتريات الشهيرة، وتم رصد وجود مواد غذائية مجهولة المصدر إضافة لاستخدام طماطم فاسدة، وتم الاتلاف وإغلاق الموقع المستفيد