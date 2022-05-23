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إبراهيم العلوي @i_waleeed22 ، مونتاج: عمر حسن @omar_00005
ضبطت أمانة جدة موقعا عشوائيا بحي الرويس تم تخصيصه للتخزين والتجهيز لأحد الكافيتريات الشهيرة، وتم رصد وجود مواد غذائية مجهولة المصدر إضافة لاستخدام طماطم فاسدة، وتم الإتلاف وإغلاق الموقع.