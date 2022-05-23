أمانة جدة تضبط موقعا عشوائيا بحي الرويس تم تخصيصه للتخزين والتجهيز لأحد الكافيتريات الشهيرة، وتم رصد وجود مواد غذائية مجهولة المصدر إضافة لاستخدام طماطم فاسدة، وتم الاتلاف وإغلاق الموقع المستفيد ملتيميديا الاثنين 23 مايو 2022 18:04 إبراهيم العلوي @i_waleeed22 ، مونتاج: عمر حسن @omar_00005 10 مشاهدة -A +A إبراهيم العلوي @i_waleeed22 ، مونتاج: عمر حسن @omar_00005 ضبطت أمانة جدة موقعا عشوائيا بحي الرويس تم تخصيصه للتخزين والتجهيز لأحد الكافيتريات الشهيرة، وتم رصد وجود مواد غذائية مجهولة المصدر إضافة لاستخدام طماطم فاسدة، وتم الإتلاف وإغلاق الموقع.< Previous PageNext Page > أمانة جدة حي الرويس مواد غذائية مجهولة