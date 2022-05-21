ضبطت أمانة جدة مطعما مخالفا للاشتراطات الصحية في حي العزيزية حيث رصدت انتشار للقوارص والصراصير وانعدام للنظافة في الموقع كما عثرت على مواد غذائية فاسدة تم إتلافها بالكامل إضافة إلى معدات متهالكة.. وتم إغلاق الموقع وتطبيق العقوبات النظامية