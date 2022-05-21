صراصير وقوارض وسوء نظافة.. أمانة جدة تضبط مطعما مخالفا للاشتراطات الصحية في حي العزيزية ملتيميديا السبت 21 مايو 2022 16:54 تقرير: إبراهيم علوي i_waleeed22@ ، مونتاج: عمر حسن omar_00005@ 5 مشاهدة -A +A تقرير: إبراهيم علوي i_waleeed22@ ، مونتاج: عمر حسن omar_00005@ ضبطت أمانة جدة مطعما مخالفا للاشتراطات الصحية في حي العزيزية حيث رصدت انتشار للقوارص والصراصير وانعدام للنظافة في الموقع كما عثرت على مواد غذائية فاسدة تم إتلافها بالكامل إضافة إلى معدات متهالكة.. وتم إغلاق الموقع وتطبيق العقوبات النظامية< Previous PageNext Page > أمانة جدة حي العزيزية