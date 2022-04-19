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إبراهيم علوي @i_waleeed22 رانيا الحارثي @Rania_Huss
ضبطت أمانة جدة موقعًا غير مرخص تابع لأحد المواقع الشهيرة يملك 4 فروع وتم رصد عدم وجود كروت صحية للعمالة و استخدام دواجن منتهية الصلاحية و عدة مخالفات صحية اخرى.