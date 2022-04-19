ضبطت أمانة جدة موقعًا غير مرخص تابع لأحد المواقع الشهيرة يملك 4 فروع وتم رصد عدم وجود كروت صحية للعمالة و استخدام دواجن منتهية الصلاحية و عدة مخالفات صحية اخرى. ملتيميديا الثلاثاء 19 أبريل 2022 13:34 إبراهيم علوي @i_waleeed22 رانيا الحارثي @Rania_Huss 260 مشاهدة -A +A إبراهيم علوي @i_waleeed22 رانيا الحارثي @Rania_Huss ضبطت أمانة جدة موقعًا غير مرخص تابع لأحد المواقع الشهيرة يملك 4 فروع وتم رصد عدم وجود كروت صحية للعمالة و استخدام دواجن منتهية الصلاحية و عدة مخالفات صحية اخرى.< Previous PageNext Page >