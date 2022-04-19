ضبطت أمانة جدة موقعًا غير مرخص تابع لأحد المواقع الشهيرة يملك 4 فروع وتم رصد عدم وجود كروت صحية للعمالة و استخدام دواجن منتهية الصلاحية و عدة مخالفات صحية اخرى.