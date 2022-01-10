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متابعة: إبراهيم علوي @i_waleeed22 ، مونتاج: عمر حسن @omar_00005
أمانة جدة تضبط موقعاً مخالفاً تم استغلال الجزء الخلفي منه لإنشاء مطبخ عشوائي يعج بالصراصير والحشرات، وجرت مصادرة أدوات صدئة و300 كغم من المواد الغذائية.