أمانة جدة تضبط موقعاً مخالفاً تم استغلال الجزء الخلفي منه لإنشاء مطبخ عشوائي يعج بالصراصير والحشرات، وجرت مصادرة أدوات صدئة و300 كغم من المواد الغذائية.