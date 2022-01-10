أمانة جدة تضبط موقعاً مخالفاً تم استغلال الجزء الخلفي منه لإنشاء مطبخ عشوائي يعج بالصراصير والحشرات ملتيميديا الاثنين 10 يناير 2022 22:38 متابعة: إبراهيم علوي @i_waleeed22 ، مونتاج: عمر حسن @omar_00005 20 مشاهدة -A +A متابعة: إبراهيم علوي @i_waleeed22 ، مونتاج: عمر حسن @omar_00005 أمانة جدة تضبط موقعاً مخالفاً تم استغلال الجزء الخلفي منه لإنشاء مطبخ عشوائي يعج بالصراصير والحشرات، وجرت مصادرة أدوات صدئة و300 كغم من المواد الغذائية.< Previous PageNext Page > أمانة جدة مطبخ عشوائي أدوات صدئة مواد غذائية