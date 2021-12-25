مشاركة الفنانة العراقية أصيل هميم في حفل ليلة دجلة والفرات في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض ملتيميديا السبت 25 ديسمبر 2021 11:08 رصد: أمل السعيد amal222424@ 750 مشاهدة -A +A رصد: أمل السعيد amal222424@ رصد: أمل السعيد amal222424@< Previous PageNext Page > عكاظ فيديو عكاظ رصد أمل السعيد تصوير أمل السعيد ليلة دجلة والفرات في موسم الرياض ليلة دجلة والفرات في بوليفارد الرياض ليلة دجلة والفرات في بوليفارد رياض سيتي الفنانة العراقية أصيل هميم في موسم الرياض الفنانة العراقية أصيل هميم في ليلة دجلة والفرات بموسم الرياض