كورونا والمكرونة.. وسر العلاقة الطردية بينهما:
17 مليون طن استهلاك العالم خلال 2020 عام الجائحة
الاستهلاك تضاعف مرتين عن السنوات الـ10 الماضية
23 كيلوغراما يتناولها الفرد الإيطالي سنويا في المتوسط
9.5 كيلوغرام تناولها الفرد الألماني خلال عام 2020
الإسباغيتي النوع الأكثر انتشارا بجميع أنحاء العالم
18 % ارتفاع في نسبة واردات المكرونة إلى ألمانيا
الإيطاليون عادوا لتصنيعها بالمنازل بسبب إغلاق كورونا
9.4 % انخفاض في مبيعات 2021 مقارنة بالعام الماضي بعد عودة الحياة لطبيعتها بالعديد من الدول
17 مليون طن استهلاك العالم خلال 2020 عام الجائحة
الاستهلاك تضاعف مرتين عن السنوات الـ10 الماضية
23 كيلوغراما يتناولها الفرد الإيطالي سنويا في المتوسط
9.5 كيلوغرام تناولها الفرد الألماني خلال عام 2020
الإسباغيتي النوع الأكثر انتشارا بجميع أنحاء العالم
18 % ارتفاع في نسبة واردات المكرونة إلى ألمانيا
الإيطاليون عادوا لتصنيعها بالمنازل بسبب إغلاق كورونا
9.4 % انخفاض في مبيعات 2021 مقارنة بالعام الماضي بعد عودة الحياة لطبيعتها بالعديد من الدول