كورونا والمكرونة.. وسر العلاقة الطردية بينهما:17 مليون طن استهلاك العالم خلال 2020 عام الجائحةالاستهلاك تضاعف مرتين عن السنوات الـ10 الماضية23 كيلوغراما يتناولها الفرد الإيطالي سنويا في المتوسط9.5 كيلوغرام تناولها الفرد الألماني خلال عام 2020الإسباغيتي النوع الأكثر انتشارا بجميع أنحاء العالم18 % ارتفاع في نسبة واردات المكرونة إلى ألمانياالإيطاليون عادوا لتصنيعها بالمنازل بسبب إغلاق كورونا9.4 % انخفاض في مبيعات 2021 مقارنة بالعام الماضي بعد عودة الحياة لطبيعتها بالعديد من الدول