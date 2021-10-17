-A +A

رصد: عبدالهادي الصويان ahadi_555@

فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في محافظة المهد يقيم فعالية المهد الأولى للأسر المنتجة والحرفية بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان الثدي