فرع «الموارد والتنمية» في المهد يقيم فعالية للأسر المنتجة والحرفية بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان الثدي ملتيميديا الاحد 17 أكتوبر 2021 19:49 30 مشاهدة -A +A رصد: عبدالهادي الصويان ahadi_555@ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في محافظة المهد يقيم فعالية المهد الأولى للأسر المنتجة والحرفية بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان الثدي < Previous PageNext Page > وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فعالية الأسر المنتجة في محافظة المهد فيديو عكاظ اليوم العالمي لسرطان الثدي عبدالهادي الصويان