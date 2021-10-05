صدمة تقنية أصابت العالم بالشلل، وقطعت أواصر العلاقات الاجتماعية الإلكترونية، بعد أن ضرب خلل فني شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم، وتوقف تطبيقات ومواقع «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام».

وتسببت هذه الحالة بأرقام صادمة، تمثلت في 14 مليون تقرير مشكلة لحظة حدوث الأزمة، التي استمرت لـ6 ساعات هي مدة انقطاع الخدمة، إضافة إلى خسائر مالية بلغت 163 ألف دولار عن كل دقيقة انقطاع، وإجمالي خسائر 60 مليون دولار في 6 ساعات فقط.

وانخفضت قيمة أسهم «فيسبوك» بنسبة 4.9% وتكبدت 47 مليار دولار خسائر في القيمة السوقية، وأصبحت عضوية «فيسبوك» في نادي المليار مهددة إذ أصبح التقييم الحالي لـ«فيسبوك» 919 مليار دولار، وتكبدت ثروة مؤسس «فيسبوك» ورئيسه التنفيذي مارك زوكربيرغ 6 مليارات دولار، ليتراجع من خامس أغنى شخص في العالم ليصبح السادس.