مبانٍ حكومية في المدينة المنورة تكتسي باللون الأخضر ابتهاجا باليوم الوطني الـ91 للمملكة ملتيميديا الأربعاء 22 سبتمبر 2021 12:43 تصوير: عبدالهادي الصويان sawaian@ مونتاج: عمر حسن omar_00005@ 20 مشاهدة -A +A تصوير: عبدالهادي الصويان sawaian@ مونتاج: عمر حسن omar_00005@ تصوير: عبدالهادي الصويان sawaian@ مونتاج: عمر حسن omar_00005@< Previous PageNext Page > فيديو فيديو عكاظ تصوير عبدالهادي الصويان مونتاج عمر حسن اليوم الوطني اليوم الوطني السعودي اليوم الوطني السعودي الـ91 اليوم الوطني الـ91 ذكرى اليوم الوطني السعودي