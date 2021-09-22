شعراء يهنئون الوطن عبر «عكاظ» بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91 ملتيميديا الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:40 تقرير: موضي الحارثي m_2030AL1@ مونتاج: محمد سعيد m_alghamdi_92@ 220 مشاهدة -A +A تقرير: موضي الحارثي m_2030AL1@ مونتاج: محمد سعيد m_alghamdi_92@ تقرير: موضي الحارثي m_2030AL1@ مونتاج: محمد سعيد m_alghamdi_92@ < Previous PageNext Page > فيديو فيديو عكاظ تقرير موضي الحارثي مونتاج محمد سعيد شعراء يهنئون الوطن عبر عكاظ اليوم الوطني السعودي اليوم الوطني السعودي الـ91 ذكرى اليوم الوطني السعودي هي لنا دار