إعداد: سلمان الجابري Salmanaljabri@

في يوم الثلاثاء 11 أيلول سبتمبر من عام 2001، استولى انتحاريون على طائرات ركاب أمريكية، وتم استخدامها كصواريخ موجهة لضرب مواقع بارزة في نيويورك وواشنطن.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا الهجمات 2977 شخصا، وتبنى تنظيم القاعدة تنفيذ أكثر الأحداث دموية ورعبا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بتخطيط قائده أسامة بن لادن، الذي قتل في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذها الجيش الأمريكي فجر الاثنين 2 مايو 2011 في مدينة أبوت أباد الباكستانية بعد 10 سنوات من ذكرى 11 سبتمبر