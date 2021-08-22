بالورود وماء زمزم.. السعوديون يستقبلون أولى طلائع المعتمرين على متن رحلة تُقل 137 معتمراً من العراق إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ملتيميديا الاحد 22 أغسطس 2021 21:08 سامي المغامسي @sami4086 10 مشاهدة -A +A سامي المغامسي @sami4086 بالورود وماء زمزم.. السعوديون يستقبلون أولى طلائع المعتمرين على متن رحلة تُقل 137 معتمراً من العراق إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية< Previous PageNext Page > زمزم المعتمرين المدينة المنورة الإجراءات الاحترازية العمرة السعودية المملكة