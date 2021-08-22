بالورود وماء زمزم.. السعوديون يستقبلون أولى طلائع المعتمرين على متن رحلة تُقل 137 معتمراً من العراق إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية