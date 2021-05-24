إعداد: يوسف عبدالله Yosef_abdullah@



مونتاج: رانيا الحارثي Rania_Huss@

الفطر الأسود هو عدوى معروفة طبيا منذ عام 1885 ويمكن علاجها بأدوية مضادة للفطريات، ويعرف بأنه عدوى فطرية نادرة تصيب الأشخاص قليلي المناعة، وقد تتسبب بمضاعفات خطيرة، وعدوى الفطر الأسود ليست جزءا أو تحورا من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»

يصيب الفطر الأسود الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد استنشاق الجراثيم الفطرية من الهواء، كما يمكن أن يحدث أيضا على الجلد بعد جرح أو حرق أو أي نوع آخر من إصابات الجلد، ولا تنتقل عدوى الفطر الأسود بين البشر أو من الحيوان إلى البشر