مساعدة مدير الشؤون الصحية في المدينة المنورة الدكتورة جيهان الحازمي بعد مرور عام على تعيينها: هناك تضحيات جبارة من أبطال الصحة في التعامل مع كورونا ملتيميديا الثلاثاء 06 أبريل 2021 13:20 سامي المغامسي @sami4086 ياسر الحربي @Y_Alharby 10 مشاهدة -A +A سامي المغامسي @sami4086 ياسر الحربي @Y_Alharby مساعدة مدير الشؤون الصحية في المدينة المنورة الدكتورة جيهان الحازمي بعد مرور عام على تعيينها: هناك تضحيات جبارة من أبطال الصحة في التعامل مع كورونا سامي المغامسي @sami4086 ياسر الحربي @Y_Alharby < Previous PageNext Page >