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سامي المغامسي @sami4086 ياسر الحربي ‏⁦‪@Y_Alharby
مساعدة مدير الشؤون الصحية في المدينة المنورة الدكتورة جيهان الحازمي بعد مرور عام على تعيينها: هناك تضحيات جبارة من أبطال الصحة في التعامل مع كورونا


سامي المغامسي @sami4086
ياسر الحربي ‏⁦‪@Y_Alharby