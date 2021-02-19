تقرير: إبراهيم علوي i_waleeed22@تصوير: عمرو سلام amrosallam2@مونتاج: نشمي nashmiqq@رافقت «عكاظ» أمانة محافظة جدة في مداهمة نفذتها بمشاركة الجهات المعنية أسفرت عن إغلاق مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.