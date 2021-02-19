تقرير: إبراهيم علوي i_waleeed22@
تصوير: عمرو سلام amrosallam2@
مونتاج: نشمي nashmiqq@
رافقت «عكاظ» أمانة محافظة جدة في مداهمة نفذتها بمشاركة الجهات المعنية أسفرت عن إغلاق مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.
لقراءة الموضوع كاملا.. من هنا
تصوير: عمرو سلام amrosallam2@
مونتاج: نشمي nashmiqq@
رافقت «عكاظ» أمانة محافظة جدة في مداهمة نفذتها بمشاركة الجهات المعنية أسفرت عن إغلاق مقهى مخالف يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.
لقراءة الموضوع كاملا.. من هنا