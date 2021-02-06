تصوير ومونتاج: يوسف عبدالله Yosef_abdullah@
هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم (السبت)، على محافظة جدة وأرجائها، وكشف المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية اليوم في جدة ورابغ وخليص حتى الساعة 5:00 عصرا، فيما دعت أمانة محافظة جدة إلى التواصل معها في حالات تجمع مياه الأمطار والطوارئ، عبر خدمة البلاغات «بلدي 940» أو تطبيق «بلدي 940».
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هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم (السبت)، على محافظة جدة وأرجائها، وكشف المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية اليوم في جدة ورابغ وخليص حتى الساعة 5:00 عصرا، فيما دعت أمانة محافظة جدة إلى التواصل معها في حالات تجمع مياه الأمطار والطوارئ، عبر خدمة البلاغات «بلدي 940» أو تطبيق «بلدي 940».
لقراءة الموضوع كاملا.. من هنا