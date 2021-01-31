أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يدشن بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مشاريع صحية، ويشهد توقيع عدد من الشراكات المجتمعية، ويكرم أبطال صحة نجران.