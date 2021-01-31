-A +A
رصد: احمد فراج @ahmadfarraj52
أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يدشن بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مشاريع صحية، ويشهد توقيع عدد من الشراكات المجتمعية، ويكرم أبطال صحة نجران.


رصد: احمد فراج @ahmadfarraj52