أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يدشن بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مشاريع صحية، ويشهد توقيع عدد من الشراكات المجتمعية، ويكرم أبطال صحة نجران. ملتيميديا الاحد 31 يناير 2021 14:29 رصد: احمد فراج @ahmadfarraj52 0 مشاهدة -A +A رصد: احمد فراج @ahmadfarraj52 أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد يدشن بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مشاريع صحية، ويشهد توقيع عدد من الشراكات المجتمعية، ويكرم أبطال صحة نجران. رصد: احمد فراج @ahmadfarraj52 < Previous PageNext Page >