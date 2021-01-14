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لقاء: أمل السعيد @amal222424
استشاري طب وجراحة العيون تخصص القرنية وتصحيح النظر والمياة البيضاء الدكتور خالد عبدالعاطي ‏@KhaledAARAA يتحدث لعكاظ عن المشاكل التي تحدث للعين من استخدام العدسات المفرط.


لقاء: أمل السعيد @amal222424