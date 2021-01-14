استشاري طب وجراحة العيون تخصص القرنية وتصحيح النظر والمياة البيضاء الدكتور خالد عبدالعاطي @KhaledAARAA يتحدث لعكاظ عن المشاكل التي تحدث للعين من استخدام العدسات المفرط. ملتيميديا الخميس 14 يناير 2021 11:24 لقاء: أمل السعيد @amal222424 220 مشاهدة -A +A لقاء: أمل السعيد @amal222424 استشاري طب وجراحة العيون تخصص القرنية وتصحيح النظر والمياة البيضاء الدكتور خالد عبدالعاطي @KhaledAARAA يتحدث لعكاظ عن المشاكل التي تحدث للعين من استخدام العدسات المفرط. لقاء: أمل السعيد @amal222424 < Previous PageNext Page >