إعداد: عادل عزيز Aazizz18@

مونتاج: رانيا الحارثي Rania_Huss@

بين 2017 و2021.. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحول حلم «نيوم» إلى حقيقة.. بـ«مشروع ذا لاين».. نموذج المجتمعات الحضرية والعيش مع الطبيعة

أعلن ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة «ذا لاين» مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

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