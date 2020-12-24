رصد:حسين هزازي h_hzazi@مديني عسيري madeeny1@رصدت «عكاظ» مشاعر أول مواطن ومواطنة تلقيا التطعيم بلقاح كورونا في محافظة جدة، وذلك في مركز لقاحات كورونا الذي تم تدشينه اليوم (الخميس) في الصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.