إبراهيم عقيلي (جدة) iageely@أوضحت لـ«عكاظ» أمانة مدينة جدة أن حي المنارات الواقع ضمن حدود بلدية أبحر الشمالية يتكون من مخططي الفيروز، والأجهوري، وأن الحي المذكور مدرج من ضمن خطط أمانة محافظة جدة لتنفيذ وتطوير الخدمات البلدية بأحياء أبحر الشمالية وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة لمخطط الفيروز بطول 11.5 كيلومتر، وكذلك تركيب 118 عامود إنارة