حاوره: محمد الزهراني m_zhrani@في محله الصغير بزاوية إحدى العمائر المطلة على أحد شوارع الجبيل، تجد العم مطر محمد الشمري في استقبالك في أي وقت، يفتح أبواب محله مع ساعات الصباح الأولى وإلى أواخر ساعات الليل الأخيرة، ليخدمك في قص مفتاح أو فقدانه أو حل مشكلة تقنية فنية بسيارتك، فهي المهنة التي يمارسها منذ أكثر من 30 عاما