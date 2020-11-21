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تقرير: أمل السعيد @amal222424 ، مونتاج: نشمي ⁦@nashmiqq
جانب من حضور G20: استضافة قمة مجموعة العشرين حدث اقتصادي مهم يدعم استراتيجة المملكة في ظل رؤية 2030.. وبدعم خادم الحرمين وولي العهد تجاوزنا تحديات كورونا.