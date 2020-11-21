جانب من حضور G20: استضافة قمة مجموعة العشرين حدث اقتصادي مهم يدعم استراتيجة المملكة في ظل رؤية 2030.. وبدعم خادم الحرمين وولي العهد تجاوزنا تحديات كورونا ملتيميديا السبت 21 نوفمبر 2020 01:09 تقرير: أمل السعيد @amal222424 ، مونتاج: نشمي @nashmiqq 900 مشاهدة -A +A تقرير: أمل السعيد @amal222424 ، مونتاج: نشمي @nashmiqq جانب من حضور G20: استضافة قمة مجموعة العشرين حدث اقتصادي مهم يدعم استراتيجة المملكة في ظل رؤية 2030.. وبدعم خادم الحرمين وولي العهد تجاوزنا تحديات كورونا.< Previous PageNext Page > قمة العشرين الملك سلمان خادم الحرمين ولي العهد G20 مجموعة العشرين السعودية الرياض