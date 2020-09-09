استطاع طلاب منذ جلوسهم على مقاعد الدراسة في المرحلة المتوسطة في القريات، وخلال 16 عاما، بمشاركة معلمهم سالم السناني، من جمع أكبر قدر من المعلومات العلمية في شتى مجلات العلوم، في الفلك والنباتات والحيوانات والطب وغيرها، وتوثيق معلوماتهم في كتاب تحت مسمى «بنك المعلومات العلمية».



بدورها، قامت إدارة تعليم القريات بطباعة الكتاب وتوزيعه على جميع إدارات التعليم.