عكاظ ترصد سوء سفلتة مدخل حي الكدرة التابع لمحافظة الدرب ملتيميديا الاثنين 3 أغسطس 2020 15:40 رصد: خالد آل مريّح @Abowajan 20 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A رصد: خالد آل مريّح @Abowajan عكاظ ترصد سوء سفلتة مدخل حي الكدرة التابع لمحافظة الدرب مع عرقلة حركة السير في ظل تجمع مياه الأمطار، ما تسبب في معاناة مستمرة تتمثل في رداءة سفلتة شوارع وغياب أرصفة وتشوّه بصري في عدة مواقع.< Previous PageNext Page > الدرب منطقة جازان طرق شكاوى السعودية Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.