عكاظ ترصد سوء سفلتة مدخل حي الكدرة التابع لمحافظة الدرب مع عرقلة حركة السير في ظل تجمع مياه الأمطار، ما تسبب في معاناة مستمرة تتمثل في رداءة سفلتة شوارع وغياب أرصفة وتشوّه بصري في عدة مواقع.