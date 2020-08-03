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رصد: خالد آل مريّح @Abowajan
عكاظ ترصد سوء سفلتة مدخل حي الكدرة التابع لمحافظة الدرب مع عرقلة حركة السير في ظل تجمع مياه الأمطار، ما تسبب في معاناة مستمرة تتمثل في رداءة سفلتة شوارع وغياب أرصفة وتشوّه بصري في عدة مواقع.