عكاظ ترصد الحجاج يغادرون منى بعد رمي الجمرات متجهين إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع ملتيميديا الاحد 2 أغسطس 2020 16:09 «عكاظ» (المشاعر المقدسة) 0 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A «عكاظ» (المشاعر المقدسة) عكاظ ترصد الحجاج يغادرون منى بعد رمي الجمرات متجهين إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع.< Previous PageNext Page > منى رمي الجمرات المشاعر المقدسة مكة المكرمة الحج حج عام 2020 حج عام 1441 عرفات مزدلفة عرفة السعودية كورونا كوفيد19 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.