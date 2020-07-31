بريدة تحتفل بسلامة خادم الحرمين الشريفين بعد أن من الله عليه بالشفاء ملتيميديا الجمعة 31 يوليو 2020 15:00 خالد العدل @k1430sa إبراهيم الشمسان @ialshamsan 10 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A خالد العدل @k1430sa إبراهيم الشمسان @ialshamsan بريدة تحتفل بسلامة خادم الحرمين الشريفين بعد أن من الله عليه بالشفاء، وتزف التهنئة للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك< Previous PageNext Page > بريدة عيد الأضحى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين سلامة الملك سلمان سلمان بن عبدالعزيز السعودية Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.