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خالد العدل @k1430sa إبراهيم الشمسان @ialshamsan
بريدة تحتفل بسلامة خادم الحرمين الشريفين بعد أن من الله عليه بالشفاء، وتزف التهنئة للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك