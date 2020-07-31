عكاظ ترصد الإجراءات الاحترازية داخل المسالخ في جدة. ملتيميديا الجمعة 31 يوليو 2020 14:40 إبراهيم علوي @i_waleeed22 ، مديني عسيري @madeeny1 ، رانيا الحارثي @Rania_Huss 10 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A إبراهيم علوي @i_waleeed22 ، مديني عسيري @madeeny1 ، رانيا الحارثي @Rania_Huss عكاظ ترصد الإجراءات الاحترازية داخل المسالخ في جدة.< Previous PageNext Page > عيد الأضحى الحج موسم الحج المشاعر المقدسة عرفة منى مزدلفة السعودية عكاظ Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.