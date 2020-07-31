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إبراهيم علوي @i_waleeed22، مديني عسيري @madeeny1، رانيا الحارثي @Rania_Huss
عكاظ ترصد صلاة عيد الاضحى في جدة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا.