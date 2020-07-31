عكاظ ترصد صلاة عيد الاضحى في جدة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا ملتيميديا الجمعة 31 يوليو 2020 14:36 إبراهيم علوي @i_waleeed22، مديني عسيري @madeeny1، رانيا الحارثي @Rania_Huss 10 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A إبراهيم علوي @i_waleeed22، مديني عسيري @madeeny1، رانيا الحارثي @Rania_Huss عكاظ ترصد صلاة عيد الاضحى في جدة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فايروس كورونا.< Previous PageNext Page > عيد الأضحى الحج موسم الحج المشاعر المقدسة مكة المكرمة السعودية منى عرفة مزدلفة عكاظ Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.