مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد يشرح مهام دوريات الأمن لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ملتيميديا الثلاثاء 28 يوليو 2020 15:29 رصد| عبدالعزيز الربيعي @florist600 10 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A رصد| عبدالعزيز الربيعي @florist600 مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد يشرح مهام دوريات الأمن لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي. < Previous PageNext Page > الحج مكة المكرمة حج 2020 كورونا كوفيد19 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.