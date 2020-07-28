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رصد| عبدالعزيز الربيعي @florist600
مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد يشرح مهام دوريات الأمن لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.