انطلاق سباق الفروسية الثاني في خارف بحضور رئيس مركزي بللسمر و حوراء بللسمر ورؤساء القطاعات الحكومية، واشتمل السباق على ثلاثة أشواط للخيول العربية و الإنجليزية و الشعبية.