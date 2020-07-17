انطلاق سباق الفروسية الثاني في خارف بحضور رئيس مركزي بللسمر و حوراء بللسمر ملتيميديا الجمعة 17 يوليو 2020 06:06 تصوير ومونتاج: توفيق الأسمري @TawfiqAlasmari 20 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A تصوير ومونتاج: توفيق الأسمري @TawfiqAlasmari انطلاق سباق الفروسية الثاني في خارف بحضور رئيس مركزي بللسمر و حوراء بللسمر ورؤساء القطاعات الحكومية، واشتمل السباق على ثلاثة أشواط للخيول العربية و الإنجليزية و الشعبية.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.