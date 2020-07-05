تسريب صوتي جديد.. المطلوب على قائمة الإرهاب حاكم المطيري يطلب من معمر القذافي دعم مشروعه الإعلامي الثوري الخبيث لإسقاط الأنظمة الحاكمة، والقذافي يوافق، ويكشف عن لقائه مضاوي الرشيد.