تسريب صوتي جديد.. المطلوب على قائمة الإرهاب حاكم المطيري يطلب من معمر القذافي دعم مشروعه الإعلامي الثوري الخبيث لإسقاط الأنظمة الحاكمة، والقذافي يوافق، ويكشف عن لقائه مضاوي الرشيد. ملتيميديا الاحد 5 يوليو 2020 23:21 20 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A تسريب صوتي جديد.. المطلوب على قائمة الإرهاب حاكم المطيري يطلب من معمر القذافي دعم مشروعه الإعلامي الثوري الخبيث لإسقاط الأنظمة الحاكمة، والقذافي يوافق، ويكشف عن لقائه مضاوي الرشيد.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.