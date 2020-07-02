رصد: عدنان شبراوي AdnanShabrawi@



عقب تنفيذ الإزالة الجزئية لحي السلامة الممتد على شارع حراء في جدة، رصدت جولة مصورة لـ«عكاظ» مشاهد ما بعد الإزالة التي نفذتها أمانة جدة بالتنسيق مع جهات أخرى في منتصف شوال الماضي، إذ أوضح المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أن الإزالة استهدفت 215 عقارا.

ورصدت «عكاظ» المشاهد على عمق 800 متر داخل الحي وطول 200 متر على شارع حراء الرئيسي وبمساحة تزيد على 16 ألف متر مربع، في حين أكدت مصادر موثوقة أن العقارات المزالة كانت بلا صكوك شرعية وأكثرها كانت عبارة عن تعديات قديمة.