تقرير: عدنان الشبراوي Adnanshabrawi@

تصوير: عمرو سلام amrosallam2@

عززت وزارة العدل من عمل السيدات في المنظومة العدلية، ومنحت الموقفات مهمات كتاب العدل، من خلال إفراغهن للعقارات، ونقل ملكية الصكوك بالبيع والشراء، في خطوة رائدة ضمن الخطوات المتنامية والمتتالية لتمكين المرأة في أروقة الوزارة، بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، وكذلك مستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، على نحوٍ وجد ترحيباً واسعاً من الأوساط الاجتماعية والقانونية.

وتباشر الموثقات مهماتهن في إفراغ عقارات بملايين الريالات في خطوة سهلة ويسيرة وفي دقائق معدودة لا تزيد في المتوسط على خمس دقائق.