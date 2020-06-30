عكاظ ترافق اللجنة المشكلة من قبل إمارة نجران وتضم الصحة والأمانة والعمل والتجارة وجهات أمنية، للتأكد من تطبيق البروتوكولات الخاصة بالمجمعات التجارية ورصد السلوكيات العامة. ملتيميديا الثلاثاء 30 يونيو 2020 21:34 عكاظ (نجران) 10 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A عكاظ (نجران) عكاظ ترافق اللجنة المشكلة من قبل إمارة نجران وتضم الصحة والأمانة والعمل والتجارة وجهات أمنية، للتأكد من تطبيق البروتوكولات الخاصة بالمجمعات التجارية ورصد السلوكيات العامة.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.