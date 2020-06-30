عكاظ ترافق اللجنة المشكلة من قبل إمارة نجران وتضم الصحة والأمانة والعمل والتجارة وجهات أمنية، للتأكد من تطبيق البروتوكولات الخاصة بالمجمعات التجارية ورصد السلوكيات العامة.